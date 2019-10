Derde man aangehouden voor drugsopslag in Nieuwendijk

Eerder werden al een 22-jarige man uit Sprang-Capelle en een andere inwoner van 's Gravenmoer aangehouden, eveneens 21 jaar. Deze twee werden in augustus weer op vrije voeten gesteld, in afwachting van de rechtszaak. Op een tussentijdse zitting in de rechtbank van Breda werd donderdagmorgen duidelijk dat het nog wel even kan duren voordat de zaak inhoudelijk aan de orde kan komen. De politie heeft het onderzoek nog niet afgerond en het Nederlands Forensisch Instituut is nog bezig met het onderzoek van de drugs die in het pand werden gevonden.