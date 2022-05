Derde locatie voor opvang in gemeente Altena gevonden: Wilgenveld in Wijk en Aalburg

Het gaat om het voormalige Wilgenveld, een tehuis voor personen met een verstandelijke beperking, in Wijk en Aalburg. Het gemeentebestuur gaf eerder al aan op zoek te zijn naar een derde opvanglocatie in de gemeente, met name in Wijk en Aalburg, met het oog op het beleid om de opvanglocaties te spreiden over de verschillende kernen in gemeente. Andere locaties zijn in Werkendam en Rijswijk. Door deze derde locatie wil de gemeente voorbereid zijn op een mogelijke hogere instroom.

Het pand aan de Spieringen 27 biedt ruimte aan ongeveer 60 vluchtelingen. De komende periode wordt het pand hiervoor gereedgemaakt. De bewoners in de directe omgeving worden hiervan op de hoogte gesteld. Zodra het pand geschikt is voor de opvang en voordat het in gebruik wordt genomen, worden ze uitgenodigd een kijkje te komen nemen.

In de op 2 mei geopende opvanglocatie in Werkendam verblijven momenteel 27 vluchtelingen. Er is ruimte voor 64 personen. De locatie aan de Dorpsstraat in Rijswijk is gereed, maar nog niet in gebruik genomen. Bij particulieren in Altena verblijven per 20 mei 163 vluchtelingen. In totaal heeft de gemeente tot en met medio mei ruim 98 duizend aan leefgeld aan de vluchtelingen uitbetaald.