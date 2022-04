De Passie van de Langstraat moet het publiek laten voelen dat het écht is

Belinda van Doorn is de nieuwe regisseur van Passie van de Langstraat. ,,Het publiek wil voelen dat het echt is. Alleen dan komt de boodschap aan.”

Bij Logistic Force denken ze ‘hoekig’: hoe kunnen we zo veel mogelijk producten van A naar B en vice versa vervoeren, zodat de kosten kunnen worden geminimaliseerd. Geen fratsen, geen franje, maar passen en meten. Op maandagavond vanaf acht uur gaat het er helemaal anders aan toe bij het Waalwijkse bedrijf. Dan vraagt Belinda van Doorn aan de spelers van de Passie van de Langstraat juist buiten de kaders te denken, om zich volledig open te stellen voor de ander. Zet daar alle zintuigen voor in.

Nog altijd actueel

Passie van de Langstraat steekt het lijdensverhaal van Jezus Christus al een paar jaar in een eigentijds jasje. Zijn verhaal - heb je naaste lief, vergiffenis is het allergrootste goed - is nog altijd actueel en betekenisvol. ,,De boodschap van de Passie van de Langstraat wil je via vertellers, zangers, koor en spelers doorgeven aan het publiek”, zegt Gera de Jong, die de Passie van de Langstraat in het leven riep. ,,Dat kan niet alleen met woorden, het moet echt zijn en doorleefd. Pas dan komt de boodschap aan. Belinda kan dat als geen ander, daarom hebben we haar dit jaar gevraagd voor de regie.”

Quote Er wordt overdreven. Armgebaren, te enthousi­ast. Dan ben je aan het illustre­ren, het is dus niet echt. Belinda van Doorn, Regisseur Van Doorn (52), opgegroeid in Jutphaas en woonachtig in Haaren, past de Meisner Acteertechniek toe om het waarachtige in de spelers naar boven te brengen. Kort en bondig: acteren is de vaardigheid om echt te handelen in een verbeelde situatie. Een voorbeeld: ,,Zo vraag ik een speler hoe je iemand begroet die je thuis hebt uitgenodigd. Wat er dikwijls gebeurt: er wordt overdreven. Armgebaren, te enthousiast. Dan ben je aan het illustreren, het is dus niet echt.”

Om jezelf te geven moet je je kwetsbaar durven opstellen, weet Van Doorn, freelancer bij onder meer Kunstencentrum Waalwijk. “Dat kan alleen als je de regisseur vertrouwt. Dan draait het om vakmanschap. Dat kan ik ze geven, ik doe dit al járen. Ik weet waar ik het over heb. Daardoor creëer je rust, veiligheid. En dan durf je je te laten zien. Dan maak je verbinding met de zaal, die voelt: dit is niet gespeeld, het is gemeend.”

Drie mensen

Er telt nog een factor mee waardoor de cast het beste uit zichzelf wil halen. ,,De Passie is een project dat wordt gedragen door drie mensen. Die steken er zo veel tijd en energie in, ongelooflijk. Dat motiveert enorm.”

De Passie van de Langstraat is voor corona toesloeg op verschillende locaties opgevoerd, zoals in de Kerk aan de Haven en het Dr. Mollercollege. Komende zaterdag gebeurt dat in sporthal De Slagen. “Het is een prachtig locatie. Vooral: heel groot. Daardoor kunnen we uitpakken.” Hoe? “Met een enorm kruis, dat dient als podium.” Wat Van Doorn zeker weet: ,,We gaan er iets heel moois van maken, met veel bezieling.”

Aanvang: 20.30 uur. Toegang is gratis. Tip: reserveer een ticket voor de tribune à 3,24 euro op www.passievandelangstraat.nl Een VIP-ticket kost 18,29 euro.

Volledig scherm Repetitie voor Passie van de Langstraat © Roel van der Aa