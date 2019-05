De omstreden bloembakken in Hank blijven voorlopig staan

Nog steeds gevaarlijk

Maar de situatie is volgens Alderliesten nog steeds gevaarlijk, en dat moet opgelost worden. ,,Er is veel zoekverkeer. De weggebruiker heeft hier alle ogen en oren nodig om veilig zijn bestemming te bereiken. Kinderen steken hier over en ze zijn niet te zien achter de bakken. En ook eenden steken hier over van de ene vijver naar de andere.''

Integraal plan

In zijn reactie vertelde wethouder Van Oosten dat de bovengemiddelde aandacht voor de verkeersremmers ook het college niet ontgaan is. ,,Als gemeente nemen we nooit maatregelen om de veiligheid te verlagen. Dat is ook hier niet het geval.'' Volgens hem wordt al lang gevraagd eens naar de verkeersveiligheid in de Kerkstraat en Jachtsloot te kijken. De voorkeur gaat daarbij uit naar een integraal plan, waarin ook andere aspecten worden meegenomen. ,,De maatregelen zijn goed bedoeld, maar verkeerd gecommuniceerd.'' Hij stelde daarbij wel de vraag of het resultaat anders zou zijn geweest, als er een communicatietraject aan zou zijn voorafgegaan. ,,We kunnen niet voor elke maatregel bewoners raadplegen.'' Hij benadrukte nog eens dat het om een pilot gaat.