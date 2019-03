De kampioen frites snijder komt uit het Land van Heusden en Altena

Slechtste lucht in Waalwijk? Verbazing groeit

18:00 WAALWIJK - Niet alleen in Waalwijk kijken ze er vreemd van op, maar ook bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn ze verbaasd over de uitkomsten van het onderzoek van AirVisual in samenwerking met Greenpeace. Waalwijk zou in Nederland de stad met de meeste luchtvervuiling zijn. ,,Bij ons is deze regio nooit echt als een probleemgebied naar voren gekomen”, aldus een RIVM-woordvoerder.