De grafkelder van Nieuwkuijk herbergt ook een buitenbeentje. Of toch niet?

Als Johannes Half-Wassenaer in 1782 het tijdelijke met het eeuwige verwisselt, wordt hij begraven in de kerk van Nieuwkuijk. Hij is immers de eigenaar van de heerlijkheden van Onsenoort en Nieuwkuijk. Meer lui van gegoede komaf liggen in kerken, dus raken ze op den duur overvol. Door het herhaald oplichten van de grafstenen verzakt de vloer en sluiten niet alle grafstenen even goed aan. Soms, afhankelijk van het weer, hangt er een doordringende stank in de kerk. Vandaar die uitdrukking rijke stinkerd.