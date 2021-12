De Efteling druk met telefoontjes na coronabesluit

Goed plan om corona-ellende te verzachten? Heusden heeft meer dan een half miljoen euro klaar staan

VLIJMEN - Bedenk iets aardigs om het leven van mensen ‘leuk’ te maken, dien het plan in bij de gemeente Heusden en de kans is groot dat je een mooi bedrag krijgt om het plan uit te voeren. In totaal zit er 561.000 euro in de pot.

12 december