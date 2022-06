De Akkerlanen in Waalwijk: Een bouwproject met grandeur

‘Geen natte voeten’

,,De bewoners krijgen dus geen last van natte voeten wanneer er weer zoveel regenval is als twee weken geleden”, zegt projectleider Corne Lankhuizen. ,,Door deze methode mag er gerust honderd millimeter per uur vallen, dan is er nog niets aan de hand. Voorheen was de norm zestig millimeter maar deze is door het waterschap bijgesteld tot honderd.”