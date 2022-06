De acteurs van ‘Festen’ waren in topvorm in Waalwijk

met video Man (32) getaserd bij aanhouding voor mishande­ling na vlucht in Waalwijk

WAALWIJK - Een 32-jarige man is twee keer door de politie getaserd toen hij woensdagnacht wegvluchtte voor agenten in Waalwijk. Hij trok zich terug in een bosje aan de Heulstraat, waarna meerdere eenheden van de politie de verstopplek omsingelden. De man werd met een speurhond gevonden en door agenten aangehouden.

