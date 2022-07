Zwemmers zijn gewaar­schuwd: blauwalg bij 't Hoefsven in Waalwijk

WAALWIJK - Het is niet verstandig om een duik te nemen bij 't Hoefsven in Waalwijk. De provincie heeft een negatief zwemadvies gegeven. Bij de laatste inspectie is een forse bloei van blauwalgen aangetroffen. Deze bacteriën zorgen over overlast en gezondheidsproblemen.

15 juli