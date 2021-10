Dalmatiër Bono (11) begint aan een nieuw leven met zijn hondenrolstoel

De onvoorwaardelijke liefde van een hond is groot. Maar andersom die van Jack Speijers ook. Als je baas en viervoeter bezig ziet, hier aan de afgraving in Drunen, is het volkomen begrijpelijk dat ze er alles aan doen om zo lang mogelijk bij elkaar te blijven. Bono is een dalmatiër, al elf jaar oud. Maar in de licht grijzende kop huist nog altijd de geest van een olijke pup, klaar voor de wereld.