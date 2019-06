Dak van schuur Waspik verwoest na blikseminslag, brand onder controle

Ingram Micro en Baanbre­kers beginnen kweekvij­ver voor logistiek personeel in Waalwijk

11:11 WAALWIJK - Ingram Micro in Waalwijk start samen met Baanbrekers een ‘talentenpool’ voor logistiek personeel. Een kweekvijver waar mensen met een bijstandsuitkering worden opgeleid voor een baan bij Ingram Micro of bij een ander bedrijf in de logistiek.