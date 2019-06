Dak van schuur Waspik in brand na blikseminslag

Finalisten koffiecon­cer­ten Utopia 30 juni in de ring

18 juni DRUNEN - De finale van de reeks koffieconcerten in De Voorste Venne in Drunen heeft plaats zondag 30 juni. Publiek mag gratis naar binnen. De zaal gaat open om 10.30 uur, de eerste finalist speelt om 11.00 uur. Rond 12.45 uur is de winnaar bekend.