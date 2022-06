Daar gaat ie, de school

Laat de heftige regenbuien in elk geval tot eind juni Vlij­men-Vlied­berg voorbij gaan

VLIJMEN - Dat snelheid is geboden bij maatregelen tegen wateroverlast na heftige regenbuien, bleek eind vorige week maar weer eens. Heel Nederland, en zeker ook de bewoners van Vlijmen-Vliedberg hielden hun adem toen enorme buien over ons land trokken. Gelukkig krijgen ze snel een wadi, maar ze leveren daar wel een speelplaats voor in.

24 mei