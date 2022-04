Curvy-model Joann rekent af met haatreacties: 'Eloise van Oranje ziet mij als inspiratiebron’

met video Geparkeer­de auto gaat in vlammen op in Waalwijk

WAALWIJK - Een geparkeerde auto is in de nacht van woensdag op donderdag in brand gevlogen in Waalwijk. Dit gebeurde op een parkeerplaats aan de Rossinistraat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte een auto die ernaast stond geparkeerd beschadigd.

