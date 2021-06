Coronahondjes nog niet de dupe van versoepelingen, maar wat niet is kan nog komen

Door het coronavirus werd het sociale verkeer enorm ingeperkt. De mens moest zijn vertier vooral zoeken in zijn eigen biotoop: huis en tuin. Om toch enige reuring te creëren in hun leven kwam nam het aantal hondenbezitters toe. Waren dat er in 2019 1,7 miljoen, een jaar later was de hondenpopulatie aangedikt tot 1,9 miljoen. Vooral de kleinere rassen waren in trek. Gezelschapshondjes dus.