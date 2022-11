Controle garageboxen in Heusden: dit keer niks loos

De reden om de garageboxen in de gemeente Heusden te controleren gaat in feite terug tot 2021. Toen werden in totaal zo'n 160 boxen gecontroleerd, waarbij in verschillende boxen zaken werden vastgesteld die niet in de haak waren. Zo werd een professionele en in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen, 56 kilo illegaal vuurwerk in één box en drie boxen met materialen voor het opzetten van hennepkwekerijen.