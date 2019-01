Chauffeur rijdt vrachtwagen bijna woonboerderij Andel binnen: ‘Gebeurt regelmatig’

ANDEL - Het scheelde niet veel of Diane Melse uit Andel had een vrachtwagen in haar woonkamer staan. Het bochtje bij de Hoge Maasdijk bleek gistermorgen te krap voor de chauffeur uit Litouwen.

Dat was wel even schrikken voor Diane Melse op de vroege dinsdagochtend. Een grote vrachtwagen was van de weg geraakt toen hij probeerde van de Kammetweg de Hoge Maasdijk richting Veen op te draaien. Een onmogelijke opgave, zo bleek. De wagen dreigde om te vallen met alle gevolgen van dien voor haar monumentale woonboerderij op de hoek. Gelukkig voor haar gebeurde dit niet.

Lees ook Vrachtwagenchauffeur rijdt zichzelf muurvast in een bocht in Andel Lees meer

Hulpdiensten

Aan het eind van de ochtend, als de bergingsoperatie net achter de rug is en de geschrokken Litouwse chauffeur zijn weg heeft vervolgd, kijkt Melse nog even terug op de gebeurtenis. ,,Het was rond half zes. Ik had net koffie gezet toen ik buiten wat over het wegdek van de oprit naar de dijk hoorde schrapen. Dat bleef maar duren. Ik ben toen naar buiten gerend en dacht toen ik zag wat er aan de hand was: die wagen valt om en komt bij me binnen. Hij stond met zijn wielen op de trap naar mijn voordeur. Vervolgens heb ik 112 gebeld en zijn politie en een bergingsbedrijf gekomen."

De vrachtwagen is met staalkabels aan een bergingsvoertuig vastgezet om te voorkomen dat hij verder weg zou zakken, tegen het huis aan. ,,Dat is gelukkig niet gebeurd. Hij zat tot op de rand van het riet."

Dat betekent niet dat er helemaal geen schade is. Een keermuur is kapotgereden een 25 jaar oude heg is vernield.

Niet de eerste keer

Het is niet voor het eerst dat er problemen met vrachtauto's op de plek zijn. Melse: ,,Het gebeurt regelmatig. Door de gemeente zijn maatregelen getroffen, echter niet doeltreffend. De palen worden er telkens uitgereden. Ja, ik heb nogal eens bij de gemeente aan de bel getrokken."