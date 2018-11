CDA grote winnaar in Altena

WERKENDAM - Toch een enigszins verrassende ontknoping woensdagavond bij de raadsverkiezingen in Altena. Niet Altena Lokaal werd de grootste maar het CDA: acht zetels. En de SGP was goed voor een derde plaats.

Altena Lokaal, de partij van lijsttrekker Philip den Haan, eindigde met 19,0 procent van de stemmen op de tweede plek, wat goed is voor zes zetels. Winnaar CDA had maar liefst 25,7 procent van de stemmen. De SGP had met procent 16,6 recht op vijf zetels in de raad Altena.

De ChristenUnie moet het met 13,6 procent van de stemmen doen wat vier raadszetels oplevert. Progressief Altena is eindigt gelijk met de CU dankzij 12,6 procent van de stemmen.

De VVD kwam tot drie zetels op basis van 8,7 procent van de stemmen. Burgerstem Altena tot slot komt met een zetel in de raad met 3,1 procent van de stemmen. Jezus Leeft greep naast het pluche.

Voorlopige uitslag

Overigens hebben we het hier over de voorlopige uitslag. Vandaag worden in Sporthal De Crosser de voorkeurstemmen geteld zodat duidelijk wordt welke raadsleden in de raad gekozen zijn. Morgen wordt dan de definitieve uitslag vastgesteld.

In de raad van Altena zijn 31 zetels te verdelen. Met de uitslag van deze verkiezingen zijn er in ieder geval ruime mogelijkheden voor een breed gedragen coalitie. Altena Lokaal en CDA hoeven er slechts een of twee partners bij te halen om aan zeer ruime een coalitiemeerderheid te komen.

Daar wilden de hoofdrolspelers gisteravond in Fort Altena in Werkendam niet al te veel op vooruitlopen. Winnend lijsttrekker Roland van Vugt wilde er ‘eerst een drinken’. Morgen gaan we de uitslag eens analyseren en dan kijken we verder.” Hij denkt dat de zege te danken is aan ‘zichtbare kandidaten in de dorpen’. Welke kant hij als grootste partij met een coalitie op gaat liet hij gisteravond open.

Philip den Haan van Altena Lokaal was een beetje teleurgesteld. ,,Ik had het iets hoger ingeschat. Maar ik feliciteer het CDA ruimhartig. Maar we hebben wel zes zetels dus we zijn een factor om rekening mee te houden. Dat is onze insteek.” Met andere woorden ... als het CDA bij hem aanklopt dan staat Altena Lokaal klaar om mee te doen. ,,Dat hebben we in Werkendam al bewezen.”