Casino Waalwijk mag straks 24 uur per dag open: minder kans op ramkraken en inbrekers

Brand ontstaan na raken hoofdlei­ding in Sprang-Capelle, straat dicht vanwege gaslek

18 mei SPRANG-CAPELLE - Aan de Vier Heultjes in Sprang-Capelle is dinsdagmiddag rond 12.00 uur een brand ontstaan na het raken van een hoofdleiding. De politie had de straat afgesloten en verzocht de bewoners binnen te blijven. Inmiddels is het brandgevaar geweken.