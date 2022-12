Buurt houdt grote zorgen over bouwplan Clemenskerk in Waalwijk: ‘Veel te groot voor deze plek’

Heusden houdt vinger aan de pols en contro­leert panden op illegale huisves­ting van arbeidsmi­gran­ten

HEUSDEN - Heusden gaat binnenkort op drie plaatsen controleren of nog steeds sprake is van illegale huisvesting van arbeidsmigranten. Als dat zo is en de eigenaar maakt daar niet zelf een einde aan, dan grijpt de gemeente in.

30 november