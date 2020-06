Bus met drugsafval gedumpt in woonwijk in Werkendam: ‘Levensgevaarlijke situatie’

Update + Video Man met steekwond aangetrof­fen op carpool­plaats in Drunen

21 juni DRUNEN - Op de carpoolplaats aan de A59 in Drunen is een man met een steekwond in zijn been aangetroffen. De politie en ambulance kwamen ter plaatse. Volgens een politiewoordvoerder gaf de man aan dat hij mishandeld en gestoken zou zijn in Genderen, een paar kilometer verderop.