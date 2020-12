Burgemeester over vuurwerkincident in Veen: ‘Afgelopen nacht was een dieptepunt’

UPDATEVEEN - ,,Dat hulpdiensten zijn bestookt met vuurwerk is een dieptepunt.” Dat stelt burgemeester Egbert Lichtenberg van de gemeente Altena in een reactie op de gebeurtenissen in Veen van vrijdagavond. Hij roept betrokkenen op om in gesprek te gaan met dorpsbewoners om eens goed na te denken over of ‘dit gedrag nog wel passend is bij deze tijd van het jaar’.

Naar aanleiding van het incident werd zaterdag besloten door de burgemeester en woordvoerders van de politie en brandweer om een gezamenlijk statement te maken. Daarbij sprak de burgemeester van een dieptepunt. ,,Veel inwoners van Veen vinden dit niet fijn", stelde hij en hij riep op tot een dialoog. Daarnaast sprak hij de hoop uit dat verdere maatregelen niet nodig zijn.

Een woordvoerder van de politie liet weten dat de veiligheid van hulpverleners voor hen de hoogste prioriteit heeft en dat de hulpverleners ook ten alle tijden op de steun van de politie kunnen rekenen. Een woordvoerder van de brandweer riep op om geen geweld te gebruiken.

Escalatie

Louise Schneider, woordvoerder van de Veiligheidsregio, ging nog in op de vraag of een oproep tot gesprek alleen niet te soft is. ,,De situatie in Veen wordt continu gemonitord. We proberen escalatie te voorkomen. De toon van deze oproep doet al veel.” Zij benadrukt ook dat andere dorpsbewoners niet meer achter deze ‘traditie’ staan. ,,Veel mensen zijn er klaar mee, maar er komen ook mensen van buitenaf naar Veen om mee te doen.”

De woordvoerder stelt dat het vorig jaar aanzienlijk rustiger was dan vorig jaar. Het is dus de vraag of de situatie in Veen niet al geëscaleerd is. ,, Als er geweld wordt gebruik tegen hulpverleners, is er inderdaad sprake van escalatie.” Buiten de oproep van de burgemeester wordt dan ook nagedacht over aanvullende maatregelen.

Wel of niet gegooid naar hulpverleners?

Burgemeester Lichtenberg geeft in zijn statement aan dat hulpverleners bekogeld zijn met vuurwerk. Eerder vandaag was daar nog veel twijfel over.

Eerst werd gemeld dat doelbewust met vuurwerk naar hulpverleners is gegooid. Dat nieuws was voor Maarten Brink, voorzitter van Politievakbond ACP, reden om fel te reageren. ‘Dit tuig heeft geen enkel ontzag voor regels en gezag. Zij doen waar ze zelf zin in hebben en vertonen ieder jaar weer crimineel gedrag, waardoor politie en brandweer zwaar in moeten zetten. Compleet idioot en verwerpelijk.’

Later liet de politie echter weten dat er niet gericht met vuurwerk naar hulpverleners is gegooid. ,,Er kwam vuurwerk onder een brandweerwagen terecht, maar we zien dat niet als doelbewuste actie.” De politie houdt alle opties open. Het stuk vuurwerk zou volgens de woordvoerder bijvoorbeeld omhoog gesprongen kunnen zijn en zo tot ontploffing zijn gekomen

Worsteling

Het aansteken van sloopauto’s op de kruising van de Witboomstraat is een jaarlijkse traditie, waar de gemeente Altena al jaren mee worstelt. Hard optreden of juist op afstand toezien? Het eeuwige dilemma van Veen is door corona nu nóg lastiger. Lees hier waarom zelfs corona de stokers niet tegenhoudt.

Volledig scherm Ongeregeldheden op de Witboomstraat in Veen. © FPMB / Erik Haverhals