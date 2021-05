Burgemeester over fatale brand in Werkendam: ‘Te verschrikkelijk voor woorden’

Veelbespro­ken sloop in Sprang-Capelle oogst bijval en kritiek: ‘Dit soort ingrepen zijn soms nodig, hoe ingrijpend ook’

22 april SPRANG-CAPELLE - Het Waalwijks gemeentebestuur heeft begrip voor de veelbesproken sloop van woningen in de Molenstraat in Sprang-Capelle. Tegen dit besluit van wooncorporatie Casade bestaat veel verzet in de buurt. Maar volgens het college is sloop en nieuwbouw soms de beste oplossing op de lange termijn. ,,Willen we de woningmarkt aan laten sluiten bij de toekomstige vraag, dan zijn ingrepen zoals aan de Molenstraat soms nodig”