Burgemeester Altena: ‘Waardering voor veerkracht en onverzettelijkheid van de inwoners’

Burgemeester Egbert Lichtenberg van Altena spreekt in een open brief zijn waardering uit voor de manier waarop inwoners hun ‘huis en hart’ hebben opengesteld voor Oekraïners. ‘Onze ervaringen met de vluchtelingen in Altena zijn zeer positief.’

‘Honderden mensen wonen al geruime tijd bij een gastgezin. Ook hebben wij als gemeente inmiddels drie opvanglocaties geopend, die allemaal zijn gerealiseerd met behulp van vele vrijwilligers die zich inzetten voor hun medemens', schrijft de burgemeester in een brief die op de gemeentesite is geplaatst.

De derde locatie, die in Wijk en Aalburg, is vorige week geopend. Lichtenberg: ‘Ook hier waren binnen enkele dagen zo'n 100 vrijwilligers bereid de handen uit de mouwen te steken. Ik ben daar zeer dankbaar voor. Namens het gemeentebestuur en de vluchtelingen, wil ik iedereen die een bijdrage heeft geleverd hartelijk danken.’

Moeilijke tijd

Volgens Lichtenberg heeft het overgrote deel van de Oekraïners inmiddels werk gevonden. Ook de scholen blijken goed in staat om de kinderen op te nemen in de klassen en ook hen les te geven. ‘Organisaties en verenigingen zetten zich in om ook van de vrije tijd voor hen een fijne tijd te maken. Dat neemt niet weg dat hun zorgen om het thuisland blijven. Elke dag zijn de vluchtelingen met hun gedachten ook bij familie en vrienden die nog in Oekraïne zijn of die in andere landen worden opgevangen. Het blijft voor hen een zeer moeilijke tijd.’

In de brief bedankt de burgemeester ook de gezinnen die hun huis hebben open gesteld. Sommige vluchtelingen zijn naar huis terug gekeerd of hebben onderdak in de gemeentelijke opvang gevonden. ‘De komende periode willen én moeten we laten zien dat we samen met en voor elkaar zorgen', schrijft de burgemeester.

‘Zeker nu de dagen korter en kouder worden, kan een klein gebaar een grote betekenis krijgen. Samen de schouders eronder is wat we in Altena goed kunnen en blijven doen. Een saamhorige gemeenschap die steun geeft aan elkaar en hulp biedt aan hen die het nodig hebben. Als burgemeester kan ik alleen maar mijn waardering uitspreken voor de veerkracht en onverzettelijkheid van de inwoners van Altena.’