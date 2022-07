Brug Oude Maasje gaat tijdelijk dicht, maar wel speciale oversteek voor fietsers

Oud-burgemees­ter Nol Kleijngeld gaat zich met centrum­plan bemoeien, maar nu als voorzitter van Welkom in Waalwijk

WAALWIJK -Het is opvallend. Voormalig burgemeester Nol Kleijngeld krijgt een prominente rol bij de plannen voor het Waalwijkse stadshart. Hij wordt per 1 augustus voorzitter van ‘Welkom in Waalwijk’, de organisatie voor en van ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum.

28 juni