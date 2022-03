Bronzen ere-penning Loon op Zand voor oud-wethouder Frank van Wel

Frank van Wel was tien jaar raadslid toen hij eind 2019 onverwacht wethouder werd omdat zijn voorganger het veld ruimde tijdens een politieke en financiële crisis. Eind vorig jaar zag hij zich genoodzaakt zelf te vertrekken na een klacht tegen hem van ongewenst gedrag. Een woordvoerder stelt dat de gemeente het desondanks gepast vindt om hem te danken voor de vele verdiensten die hij voor de gemeente heeft gehad. ,,Het verstrekken van de erepenning is geen gebaar van 'zand erover'. Het is een erkenning voor zijn werk als wethouder. En Van Wel was een goede wethouder.”

Inschattingsfout

Burgemeester Van Aart baalt er dan ook van hoe het wethouderschap van Van Wel tot een einde kwam, zei ze. ,,Laat die ene inschattingsfout niet bepalend zijn voor hoe we ons elkaar herinneren. We gaan je humor en je inzet ontzettend missen.”

Van Aart had graag gezien dat Van Wel langer wethouder was gebleven. ,,Dan had ik jou ook een zilveren erepenning kunnen geven", grapte ze. Oud-wethouder Gerard Bruijniks die dinsdag zijn afscheid vierde, kreeg de zilveren penning van de gemeente. Bruijniks is tien jaar wethouder geweest in de gemeente Loon op Zand.