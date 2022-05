Brief KBO over energietoeslag valt niet helemaal goed: ‘Gemeenten Langstraat passen aftrekpost voor ouderen al vanaf begin toe’

De drie Langstraat-gemeenten, Waalwijk, Heusden en Loon op Zand, hanteren bij allerlei regelingen een inkomensgrens van 120 procent van het sociaal minimum. Wie daar onder blijft, komt in principe in aanmerking voor allerlei regelingen, ook voor de energietoeslag.

Wie net bóven de grens van 120 procent komt, bijvoorbeeld door een klein pensioen bovenop de AOW, komt in principe niet in aanmerking voor de energietoeslag. Maar volgens de regels van het Rijk mag bij mensen die qua inkomen net boven de grens zitten een bedrag van 21,50 euro per maand (alleenstaanden) of 43 euro per maand (gehuwden) worden afgetrokken. Sommigen komen dan wél net onder de grens van 120 procent van het minimum-komen en komen dus alsnog in aanmerking voor de energietoeslag.