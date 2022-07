Brandweerlieden uit Waalwijk 'pakken klussen' van team uit Drunen: 'Niet volgens afspraken’

DRUNEN/WAALWIJK - Gedoe in brandweerland. Het zit de vrijwilligers van brandweerteam Drunen niet lekker dat de beroepscollega’s uit Waalwijk regelmatig klussen doen die ze zélf ook kunnen. En dat ze omgekeerd niet worden ingeschakeld als in Waalwijk hulp nodig is.