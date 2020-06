Brand op dak van woning die volgende week opgeleverd zou worden: pech in Nieuwendijk

‘Pijnlijke keuzes’ bij WMO om kosten te beteugelen

10:03 VLIJMEN Heusden staat aan de vooravond van ‘pijnlijke keuzes’ als het gaat om hulp die mensen krijgen via de WMO en de jeugdzorg. Niet uitgesloten is dat regelingen gaan vervallen of worden versoberd. Dat vreest althans wethouder Peter van Steen. Taboes zijn er op voorhand niet. ,,Maar we blijven in elk geval de meest kwetsbare mensen helpen.”