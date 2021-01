Brabants tweetal (20 en 16 jaar) verdacht van bedreigen Amsterdammer en zijn auto stelen: duo wordt gepakt in Nieuwendijk

Het begint die nacht in de Marskramerstraat in Amsterdam, waar een 20-jarige man van zijn auto is beroofd. Als de politie op het adres arriveert, treffen ze de man in kwestie verwond aan. Agenten doen onderzoek in de omgeving en verwerken het kenteken van de gestolen auto, zodat het voertuig als 'gesignaleerd’ is aangemerkt.