Loon op Zand wilde koste wat kost een bruisend dorpshart: hoe Het Klavier een hoofdpijndossier werd

Swim to Fight Cancer in Heusden levert ruim 136.000 euro op, plus nog een bonus

HEUSDEN - Doss Event Support zou zondag meedoen aan Swim to Fight Cancer Haarlem, maar vanwege blauwalg ging er een streep door het evenement. Maanden voor niks getraind, 12.000 euro was er beloofd. De evenknie in Heusden bracht uitkomst.

19 september