Bouw ambitieus MS expertisecentrum op Steenenburg start komend najaar, meldt gemeente Heusden

Woningen ontruimd na gaslekken in centrum Vlijmen; bewoners bij de gemeente op de koffie

VLIJMEN - Bij de aanleg van glasvezel in Vlijmen zijn donderdag op minstens twee plekken gaslekken ontstaan. In elk geval drie woningen in de Julianastraat zijn 's middags ontruimd, de bewoners krijgen koffie in het gemeentehuis.

23 juni