Bosschenaar (25) steekt vrouw neer in Oudheusden, buurtbewoners rijden slachtoffer naar ambulance

Anton Pieckfes­tijn én Indonesi­sche markt dit weekeind in Kaatsheu­vel

KAATSHEUVEL - Het Anton Pieckfestijn in Kaatsheuvel was altijd in de winter. Omdat het geregeld slecht weer was, is dit keer gekozen voor de zomer. De organisatie wordt op haar wenken bediend. Tijdens het zomerfestijn aanstaande zaterdag en zondag worden temperaturen van 25 tot en met 29 graden verwacht.

19 juli