Boete van 152.000 euro voor EuroParcs Kaatsheuvel: ‘Permanente bewoning mag niet’

6 april Er is dit jaar geen paasdrukte in de restaurants, maar wel bij de restaurants. Met Pasen willen mensen lekker eten, al kan dat al even niet meer buitenshuis. En dus gaat men volop eten afhalen. Dat is de ervaring van de Arcade en eetcafé City. “Ik sta er echt van te kijken.”