Boekje over geschiedenis molen Sprang-Capelle

Giessense Mèrt gaat er weer vol voor; kermis, markten, hardlopen, versierde straten

GIESSEN - De 55ste editie van de Giessense Mèrt staat voor de deur. Giessen is er klaar voor. Donderdagavond om 19.00 uur is de opening in sporthal De Jager met een optreden van Break Squad uit Gorkum, met vooraf een optreden van muziekvereniging Kunst en Vriendschap.

7 september