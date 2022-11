Blauwe zone op parkeerplaats Albert Heijn mag niet: gemeente wil dat blauwe lijnen worden verwijderd

Do is verwaar­loosd dorpshuis zat en voert à la Loesje actie: Loon op Zand wil nú een nieuwe Wetering

LOON OP ZAND - Wie door Loon op Zand rijdt, kan ze niet missen, de posters van de anonieme actiegroep Do de Wetering. Volgens Do is de Wetering in zo’n slechte staat, dat afwachten niet meer kan. ,,Het is tijd voor actie.”

16 november