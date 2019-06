Bikkels lopen route Zuiderwaterlinie

Tijdens de route van Fort De Roovere naar Steenbergen werd ze overvallen door de processierups. Op haar armen zijn de littekens nog zichtbaar. Gisteravond wandelde ze samen met ongeveer vijftig mensen van Drunen, de Elshoutse Zeedijk, Doeveren, langs de Bergsche Maas naar Heusden. “Omdat mijn man hartpatiënt is is deze expeditie een mooie afleiding. Deze route is voor mij een manier om te ontzorgen.” In verband met het warme weer zijn een aantal mensen thuis gebleven. Ook is de route ingekort. Tijdens de expeditie vertelt Bart Beaard van de Heemkundekring Onsenoort over de geschiedenis van de Zuiderwaterlinie. Verhalen over de Doeverense Schans en de Baardwijkse Overlaat blijven boeien. Dat geldt ook voor een creatief intermezzo van kunstenaar Bouke Bruins.