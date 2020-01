Bikers Waalwijk laten zich niet zomaar uit het veld slaan nadat starttoren vernield werd

Het weer liet het zaterdagmiddag toe om lekker rondjes te draaien op Bikepark Waalwijk. Met volle snelheid van de starttoren naar beneden storten om je bij een jump te lanceren, zodat je je samen met je mountainbike even een vogel mag wanen die het zwerk doorklieft. Fietsen waren er echter niet, een paar bikers wel. Ruud van Bijnen en Mike Bouwmans waren druk in de weer met schroeven en een elektrische boor om de starttoren weer op te kalefateren. Vandalen hadden op 30 december stukken reling en de trap gesloopt.

Meer snelheid

Dat kwam aan bij de bikers. ,,We hadden er in de kerstvakantie hard aan gewerkt om de toren op te hogen”, zegt Van Bijnen (32), ,,want we wilden wat meer snelheid maken. Iedereen keek uit naar de tweede week van de vakantie, dan zouden we 'm kunnen gaan gebruiken. Kwajongens hebben dat dus gedwarsboomd.”

De frustratie was groot bij de bikers, zegt Van Bijnen. ,,Heel begrijpelijk, natuurlijk. Zelf vond ik het ook vervelend, toch had ik er liever niet te veel aandacht aan willen besteden. Je moet die gasten niet nog eens een podium op de sociale media bieden. Het is toch gebeurd. We hebben de boa ingelicht, die kwam met een agent poolshoogte nemen. Dezelfde dag stond er een politiebericht op Facebook."

Hogere starttoren

Overigens had Bikepark Waalwijk al een hogere starttoren. ,,Een paar enthousiaste, jonge bikers hadden die in elkaar gezet. Maar die toren was niet veilig genoeg. Dus bouwden we een nieuwe, met aan drie kanten een stevige reling. Eentje was zó degelijk, die hebben ze niet kapot kunnen trappen.’