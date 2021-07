Bijna is het weer raak: vrachtwagen botst tegen beruchte waarschuwingsbalk in Waalwijk

Video Weg weer vrij nadat opnieuw truck klem zat onder berucht viaduct Waalwijk, ook twee ongelukken op A59 even verderop

3 december WAALWIJK - Opnieuw is een vrachtwagen klem komen te zitten onder het viaduct van de Hertog Janstraat in Waalwijk. Dat gebeurde donderdagmiddag rond 15.00 uur. Op de snelweg erboven, waren niet ver van de truck rond hetzelfde tijdstip twee aanrijdingen. Rond 19.00 uur was het gelukt om de vrachtwagen weer los te krijgen.