Bibliotheek Waalwijk gaat voor verhuizing naar stadshart: plan zorgt voor discussie

Het begon zo mooi, nu is het over en uit. Alles voor Mekaar: ‘We zijn tegenge­werkt bij aanpak eenzaam­heid’

VLIJMEN - Het is einde verhaal, over en uit. Alles voor Mekaar stopt per direct z’n activiteiten in Heusden, die geen subsidie meer verstrekt. Alexander van Weert en Jean-Marie Cantineau voelen zich bij hun aanpak van eenzaamheid tegengewerkt en totaal niet serieus genomen.

