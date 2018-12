Bewaker vond achtergelaten hondjes vastgeknoopt achter vuilnisbak in winkelcentrum: ‘Ze waren lief, maar heel angstig’

WAALWIJK - Het is nog altijd niet bekend bij wie de twee hondjes horen die donderdagavond werden gevonden in winkelcentrum De Els. Ze zitten veilig in het Waalwijkse dierenasiel. De twee werden na sluitingstijd gevonden door bewaker Jos van der Wou. Hij denkt dat ze opzettelijk zijn achtergelaten.

,,Ik wilde gaan afsluiten toen ik gepiep en gejank hoorde‘’, zegt Van de Wou. Hij is een dag later nog altijd verontwaardigd. Samen met medewerkers van de aangrenzende winkels vond hij de hondjes achter een vuilnisbak, naast de Zeeman. ,,Ze zaten met de riemen aan elkaar vastgeknoopt. Ik vond het heel sneu en wilde ze in veiligheid brengen. Ze waren heel erg angstig en zoekende. Maar wel heel lief.‘’

Omdat de hondjes op uitgerekend die plaats zijn gevonden, denkt de bewaker dat er opzet in het spel is. Ze zaten precies buiten het zicht van de beveiligingscamera's. En ook op beelden van camera's in de buurt is niets te zien. Van de Wou: ,,Ik heb anderhalf uur aan camerabeelden teruggekeken. Maar er is niets te zien.'' Hij denkt dat iemand de beestjes vlak voor 18.00 uur, sluitingstijd, achter de vuilnisbak heeft geknoopt. Op dat moment was het al erg rustig, en kon het onopgemerkt gebeuren.

Niets uit de chip

De betrokken bewaker heeft zich het eerste uur over de diertjes ontfermd. Via de politie kwam hij in contact met de dierenambulance in Tilburg, die de beestjes uiteindelijk naar het asiel in Waalwijk heeft gebracht. Daar is geprobeerd de chip uit te lezen. Maar daar kwam niets uit: het witte hondje had geen chip, het grijze was geregistreerd in het buitenland. Daar konden ze volgens Van de Wou niets mee.

Het gaat wel goed met ze, zegt Leidi van Mook van het asiel. Zij heeft de beestjes opgevangen en te eten gegeven. Ook heeft ze ervoor gezorgd dat de gevonden hondjes op vermissingssite Amivedi kwamen te staan. ,,We zijn nog gesloten, misschien dat daarom niemand zich nog heeft gemeld‘’, zegt ze vrijdagochtend. ,,Maar als ik mijn hondjes kwijt was, had ik hoe dan ook de voicemail ingesproken.‘’ Dat is niet gebeurd, wat haar vermoeden sterkt dat het om een dumping gaat.

