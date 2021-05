Bestuurder raakt ernstig gewond bij botsing op A27 bij Nieuwendijk, de weg is weer vrij

Bestuurders die over de A27 richting Werkendam willen rijden lopen zo'n 11 minuten vertraging op. De ANWB adviseert om via Den Bosch (over de A59 en a2) of Dordrecht (over de A59 en A16) om te rijden. Wat de precieze oorzaak is van de botsing is nog onbekend. De andere bestuurder is met de schrik vrijgekomen.