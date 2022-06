Bestuurder pick-uptruck krijgt taakstraf na aanrijden voetganger in Werkendam

Dronken man (28) klimt op dak woning in Waalwijk en wordt aangehou­den

WAALWIJK - Een 28-jarige dronken man heeft het zondagnacht wel erg bont gemaakt in de Mr. van Maanenstraat in Waalwijk; hij zorgde voor flink wat overlast en klom zelfs op het dak van een woning. De politie laat weten dat hij is aangehouden.

27 juni