Bestuurder botst met auto tegen woning in Waalwijk: muur staat op instorten, vrouw naar ziekenhuis

‘Altena heeft dienstver­le­ning niet op orde’. De politiek maakt zich zorgen

ALTENA - De gemeentelijke dienstverlening in Altena is nog niet op orde. En daar maakt de politiek zich al langer zorgen over. Tijdens de behandeling van de begroting voor komend jaar is daar deze week nog eens de vinger bij gelegd. ,,We moeten van een mager zesje naar een vette acht. Geen middelmaat maar top”, benadrukte Philip den Haan (AL).

3 november