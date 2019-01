Besluit over woning ouders Van Gelder laat op zich wachten: ‘Het is een ingrijpende beslissing’

Dirigent haalt alles uit de kast om de tijdgeest te keren

8:00 WAALWIJK - Leon Wijkmans, 25 jaar dirigent van Cornu Copiae, heeft het muzieklandschap in Waalwijk drastisch zien veranderen. ,,Geduld, wat nodig is om een instrument te leren bespelen, is in deze tijd een schaars goed."