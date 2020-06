Bergen gras in brand in Waalwijk en Sprang-Capelle

Werkendam schrikt van drugs­vondst in centrum: ‘In wat voor wereld leven we’

22 juni WERKENDAM - Het had helemaal fout kunnen aflopen. Op het Plein, in het centrum van Werkendam, werd maandagochtend een vrachtwagentje aangetroffen met ruim 2000 liter drugsafval daarin. De politie spreekt van een levensgevaarlijke situatie, omdat die al wekenlang stond te broeien in de brandende zon. ,,Dit had een chemische reactie kunnen veroorzaken, met een enorme explosie als gevolg.”