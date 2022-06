Ben benieuwd of ze Zuipen op het Plein ook op tv laten zien

Welkom in Waalwijk. Het stond op alle T-shirts van barpersoneel. Het werd geen warm maar een goedgekoeld welkom met gratis bier! Waalwijk staat zo in heel Nederland ‘op de kaart’.

Het Muziekfeest op het Plein was dankzij een storing in de betaal-app de ultieme Waalwijk-promotie. Om een opstand der horden in de kiem te smoren, ging de organisatie drank gratis weggeven. Alles beter dan rellende Gerard Joling-fans. Het onbetaald stromen der bierpompen zorgde voor euforie en mega-bestellingen. Voor de één ’n feest, voor de ander een genante vertoning.

Quote Alles beter dan rellende Gerard Jo­ling-fans. Joep Trommelen, Columnist Al geloof ik dat die lieve Frans Bauer in staat zou zijn geweest het gepeupel tot bedaren te brengen. Met een aangepaste tekst: Heb je één bier voor mij…’ Tatada, tatadada...

Ik ben benieuwd of ze dit Zuipen op het Plein ook op tv in beeld gaan brengen.

De ochtend erna kwam de kater bij die doorgeslagen bestellers. Maar ook bij alle betrokken partijen. Want er ligt ergens een hele lange drankrekening op een betaler te wachten.

Het bedrijf achter het EventCoin-debacle heet Software Society. Dat klinkt als een geheime club samenzweerders met snode plannen voor de mensheid. Het Nederlandstalig publiek homeopathisch verdunnen met sloten gratis bier?

De Software Society-directeur sprak de morning after bezwerende woorden. Iedereen krijgt zijn geld terug. En die app, daar blijft hij brood in zien. Die is ‘toch iets waar we in de toekomst naartoe gaan.’

Plaisierige avond

Peter Plaisier van het Centrummanagement had in tegenstelling tot bierdrinkers een wat minder plaisierige avond. De Software Society had immers verzekerd ‘dat het systeem goed zou werken’.

De directeur denkt dat hij er ‘zonder juridisch getouwtrek’ wel met de horeca uit gaat komen. Slim, want dan kan hij als dat niet gebeurt de horeca de schuld geven. Als ik Plaisier was, zou ik hem echter het vel over de oren proberen te trekken.

Hoe groter ict-systemen, hoe vaker het misgaat. De overheid is inmiddels berucht. Maar ook bij het bedrijfsleven gaat het steeds vaker mis.

Als Bruce Springsteen-fan zat ik pas nog uren tevergeefs aan de computer tegen een haperende ticketsite te vechten. De eerste keer dat ik The Boss ging zien, kocht ik een kaartje bij de Waalwijkse VVV. Daar belden ze met een ouderwetse telefoon naar Tilburg en ik had er eentje.

We gaan zo ook terugverlangen naar de papieren consumptiebon. Van zo’n lange rol.