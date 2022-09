Belangrijke rol voor data-analist uit Drunen: hij moet de volleybalsters een beter team maken

Wie heeft de beste service en hoe omzeil je de blokkering van je tegenstander? Lourens van der Linden uit Drunen heeft daarop de antwoorden. Hij is assistent-coach en data-analist in de eredivisie volleybal die vandaag weer van start gaat.

Simplex SSS uit Barneveld, de club van Van der Linden, wil binnen vijf jaar landskampioen worden. Als data-analist moet de Drunenaar hierbij een belangrijke rol gaan spelen. Met zijn data moet hij van het team betere volleybalsters maken. Het volleybal is al behoorlijk ver in het vergaren van harde feiten (data) om uiteindelijk betere resultaten te kunnen boeken. Zo hebben alle teams in de eredivisie volleybal een datascout. Die noteert op een laptop onder meer de resultaten van acties bij de service, pass, set-up, aanval, blokkering en veldverdediging. Van zowel het eigen team als van de tegenstander. Al die gegevens komen op een dataplatform terecht: DataVolley4.

Die statistieken helpen bij het maken van een tactisch plan om een tegenstander te vloeren. Tenminste als je uit die data de juiste conclusies trekt. Bij Simplex SSS uit Barneveld is Lourens van der Linden daar wekelijks zo’n vijftien uur mee bezig. ,,Het is zeker niet zo dat ik de hele tijd cijfers inklop”, zegt de 59-jarige Drunenaar. ,,Veel is al geautomatiseerd. Het mooie is dat data juist bij volleybal een grote toegevoegde waarde hebben. Meer dan bij bijvoorbeeld het voetballen. Het speelveld is kleiner, er is geen interactie met de tegenstander. Aanvallen en verdedigen verlopen via vaste patronen. De factor geluk is heel beperkt: de beste wint.”

Quote Het mooie is dat data juist bij volleybal een grote toegevoeg­de waarde hebben. Aanvallen en verdedigen verlopen via vaste patronen. De factor geluk is heel beperkt: de beste wint Lourens van der Linden

Meten is weten

Data, daar is Van der Linden van overtuigd, kunnen de prestaties aanzienlijk verbeteren. ,,We hebben het de afgelopen seizoenen gezien. In de afgelopen jaren werden de prestaties steeds beter en in maart 2022 hebben we op een haar na de kampioenspoule in de eredivisie gemist. Heeft alles te maken met ‘meten is weten’. Zo kun je met data bij alle facetten van het spel in procenten uitlezen hoe goed of slecht je het doet ten opzichte van je tegenstanders.”

Niet alleen als team, ook als individu. ,,Als data uitwijzen dat een speler beduidend minder scoort met zijn aanvalsacties, dan kun je daarop trainen. Individueel, want naast een hoofdtrainer/coach zijn er ook nog drie andere assistenten.” Het blijft niet bij louter cijfers. ,,Ik verzamel ook beelden. Als je het ziet, ga je ook de percentages beter doorgronden. Het visualiseren motiveert ook om er écht werk van te maken.”

Gameplan

Voor elke wedstrijd maakt Van der Linden een gameplan. ,,Daarin staat de tactiek. Die is gebaseerd op de geanalyseerde gegevens van de tegenstander. In de afgelopen seizoenen werd het gameplan bijna altijd één op één overgenomen door de hoofdtrainer/coach. Staf en spelers vertrouwen dus op de data. Als in de meeste wedstrijden ook nog uitkomt wat je had verwacht, dan is dat geweldig.”

Van der Linden was een aardige volleyballer, maar geen klasbak. Hij begon ooit in Drunen bij Quos Ego. Later speelde hij bij Ever Ready, Avanti en Minerva. Toch wilde Van der Linden in het volleyballen een rol van betekenis spelen. Hij volgde meerdere trainingsopleidingen en heeft teams gecoacht. ,,De top zou ik niet kunnen bereiken, daarvoor moet je naar mijn mening ook op het hoogste niveau hebben gespeeld, of moet je actief zijn als sportleraar of fysiotherapeut. Maar als assistent-coach en data-analist heb ik wel die stap kunnen zetten naar de eredivisie.”

In zijn dagelijks leven spelen data een minder grote rol. Van der Linden is programmamanager cybersecurity en risicomanagement deeltijdonderwijs aan de Haagse Hogeschool. Ook op dat vlak verstaat hij kennelijk zijn vak. Zo werd hem gevraagd om zijn vierdaagse werkweek uit te breiden naar vijf. ,,Heb ik nee tegen gezegd. Dan zou ik mijn werk als assistent-coach en data-analist misschien op moeten geven. Wil ik niet, het geeft me zo veel voldoening.” En hij wil weten of de droom ooit uitkomt: SSS landskampioen.

Volledig scherm Lourens van der Linden maakt voor iedere wedstrijd een gameplan. © Wout van Zoeren/Orange Pictures