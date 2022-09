Belangrijke besluiten vielen er al lang niet meer, nu valt het doek definitief. Sloop waterschapskantoor Woudrichem

Bestuur Schoenen­kwar­tier baalt van ophef over vertrek directeur: ‘Maar we zijn niet over één nacht ijs gegaan’

WAALWIJK - Het bestuur van het Schoenenkwartier betreurt alle ophef rond het gedwongen vertrek van directeur Anouk van Heesch. ,,We zijn niet over één nacht ijs gegaan”, laat het in een speciale verklaring weten.

5 september